Журналист из Тегерана: Если Израиль причастен к гибели Раиси – это война

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Если окажется, что руководство Израиля причастно к гибели президента Ирана, то «парой ракет и какими-то дронами» евреи не отделаются.

Об этом в эфире радио «КП» заявил находящийся в Тегеране журналист-международник Аббас Джума, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если выяснится, если об этом будет заявлено, будут доказательства, это можно будет воспринимать как «чёрный лебедь», который может привести к чему угодно. Во всяком случае, мир снова замрёт в ожидании большой войны, как это было недавно после атаки на дипведомство Ирана в Сирии. Это реально может обернуться катастрофой. Это красная линия, которую – если перешли, то перешли, и всё, и вряд ли тут уже Израиль отделается парой ракет, какими-то дронами, это будет война. Я не говорю, что Баку в этом заинтересован или в таком положении, когда можно осуществлять нечто подобное. Детали разнятся. Кто-то говорит, что Азербайджан использовали без ведома официальных властей, ни для кого не секрет, что израильской агентуры там пруд пруди, что они просто наводнили Азербайджан. Иранцы говорят об этом постоянно», – отметил он.

«На границе ирано-азербайджанской израильтяне тусуются просто как у себя дома, и в этом смысле они могли использовать своё положение в Азербайджане без ведома официальных властей», – предположил Джума.

Он уверен, что главный выгодополучатель произошедшего – это руководство Израиля.



«То есть, я уверен, что их удар по дипведомству Ирана в Сирии был продиктован желанием развязать войну, в которую непременно были бы втянуты все», – подчеркнул журналист.