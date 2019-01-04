Журналист Коломойского раскрыл грязный секрет Порошенко

04.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

Журналист принадлежащего Игорю Коломойскому телеканала “1+й” Александр Дубинский опубликовал на своей страничке в соцсети скан-копии распоряжения главы Волынской ОГА Игоря Савченко относительно обеспечения массовки под планируемый с 11 января в рамках предвыборной кампании Петра Порошенко так называемый “томос-тур” по областям Украины совместно с главой подчиняющейся Стамбулу церковной структуры “ПЦУ” митрополитом Епифанием, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

“11 января, в лучших традициях декоммунизации и отделения церкви от государства, президент Порошенко начнёт свой предвыборный «томос-тур» с визита в Волынскую область и город Луцк. Он посетит театр, две церкви и выступит на майдане перед специально собранной для этих целей массовкой.

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Публикую распоряжения главы Волынской ОГА Савченко, составленное в лучших совковых традициях, где он требует:

– свезти с 16 различных районов Волынской области по 10 участников для встречи президента в театре Шевченко (всего 160 человек)

– свезти с 16 различных районов Волынской области на театральный майдан Луцка 2420 человек для участия в «празднично-обрядовом действе»

Списки лиц для участия встречи Порошенко (с карманным митрополитом ПЦУ Епифанием) надлежит формировать из «місцевої культурної та політичної еліти, учасників АТО, депутатів місцевих рад у кількості, згідно додатків».

Главы районов должны за свой счёт (то есть, за деньги из своего кармана или «общака») обеспечить делегации транспортом”, – цитирует журналист распоряжение главы ОГА.

После торжественного выступления перед «народом», у Порошенко состоится встреча с местными руководителями СБУ и полиции в рамках проведения разъяснительной работы по переходу церковных приходов в ПЦУ.

“Конечно, кому-то все это скудоумие предвыборных потуг Порошенко – может показаться довольно смешным. Но, на самом деле, это грустно и страшно. Потому что за витриной «томосов», стремлений в НАТО и безвизов, мы реставрировали самый унылый совок. За который готовы проголосовать 10% наших сограждан”, – резюмирует Александр Дубинский.