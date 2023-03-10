Журналист «Комсомолки» сообщил, что у русских «серьезные проблемы» в Артемовске

Владимир Гладков.  
10.03.2023 17:11
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Пока ВСУ готовят мощный контрудар на Артёмовском направлении, воюющие на передовой подразделения не обеспечиваются большим запасом боекомплекта.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский журналист Владимир Ворсобин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока ВСУ готовят мощный контрудар на Артёмовском направлении, воюющие на передовой подразделения не обеспечиваются...

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«В Артёмовске двоякая ситуация. С одной стороны, мы видим кадры, которые показывает Пригожин, когда на оборону бросают либо пожилых, либо совсем необученную молодёжь. С другой, там есть и серьёзные батальоны [ВСУ], которые ведут оборону. Серьёзные силы уже отведены именно для того, чтобы организовать контрнаступление.

Там серьёзные проблемы. В Запорожье собрано 40 тысяч человек, которые готовятся к наступлению. Они хотят оттянуть наши силы, отвлечь внимание, и более-менее безопасно подготовиться к каким-то действиям уже на других фронтах. Прежде всего говорят о возможном наступлении на южном направлении», – сказал Ворсобин.

Журналист рассказал, что для решения текущих задач боеприпасов хватает, однако когда ВСУ пойдут в наступление, может возникнуть серьёзная угроза.

«Проблемы есть. В последнее время снарядов и боеприпасов не хватает. Сейчас это не так чувствуется, но если будет контрнаступление, то ограниченное количество снарядов   у добровольческих подразделений, может серьёзно сказаться.

И до конца проблема не решена. Хотя говорили, что вроде как нормализовалось, снарядов по-прежнему не хватает. Но, к сожалению, Минобороны никак официально не комментирует», – резюмировал он.

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