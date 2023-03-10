Журналист «Комсомолки» сообщил, что у русских «серьезные проблемы» в Артемовске

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Пока ВСУ готовят мощный контрудар на Артёмовском направлении, воюющие на передовой подразделения не обеспечиваются большим запасом боекомплекта.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский журналист Владимир Ворсобин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«В Артёмовске двоякая ситуация. С одной стороны, мы видим кадры, которые показывает Пригожин, когда на оборону бросают либо пожилых, либо совсем необученную молодёжь. С другой, там есть и серьёзные батальоны [ВСУ], которые ведут оборону. Серьёзные силы уже отведены именно для того, чтобы организовать контрнаступление. Там серьёзные проблемы. В Запорожье собрано 40 тысяч человек, которые готовятся к наступлению. Они хотят оттянуть наши силы, отвлечь внимание, и более-менее безопасно подготовиться к каким-то действиям уже на других фронтах. Прежде всего говорят о возможном наступлении на южном направлении», – сказал Ворсобин.

Журналист рассказал, что для решения текущих задач боеприпасов хватает, однако когда ВСУ пойдут в наступление, может возникнуть серьёзная угроза.

«Проблемы есть. В последнее время снарядов и боеприпасов не хватает. Сейчас это не так чувствуется, но если будет контрнаступление, то ограниченное количество снарядов у добровольческих подразделений, может серьёзно сказаться. И до конца проблема не решена. Хотя говорили, что вроде как нормализовалось, снарядов по-прежнему не хватает. Но, к сожалению, Минобороны никак официально не комментирует», – резюмировал он.