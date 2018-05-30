30.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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Журналист-майданщик осознал, что гайки закрутят и нашим, и вашим

Нынешняя украинская власть не должна ограничиваться полумерами, а если вводить военное положение, то делать это во всём, а не только по отношению к журналистам.

Об этом в студии телеканала «Zik» заявил ранее активно поддерживавший Майдан журналист Роман Скрыпин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он заявил, что нельзя позволить принять закон, котоырй может закрыть рот журналистам.

“В этой ситуации, в принципе, всё просто. Пусть объявляют военное положение, во время которого позволительно проводить цензуру. Не нужно полумер, у нас всё написано в Конституции, в законах. Просто исполняйте законы, не придумывайте восьмиколёсный велосипед. У вас есть закон: вводится военное положение, вводится цензура, отменяются выборы – война есть война, тогда и экономика становится на военные рельсы. И тогда вопросов нет – прекращайте торговать с Россией, разрывайте дипотношения. Тогда у нас нет вопросов – это закон. А вот эти полумеры – давайте здесь гайки журналистам закрутим…», – негодует журналист.

По его мнению, дальше ситуацию для журналистов может быть только хуже.

«Извините, власть не остановится. Они будут под любым предлогом закручивать гайки и ограничивать свободу слова, это свойственно для любой власти. Тем более когда у нас политика тесно связана с бизнесом, а бизнес – с медиа», – подчеркнул Скрыпин.

«Говоря моим любимым выражением, этот закон – это «крем для жопы мазь. То есть, ни о чём», – резюмировал он.