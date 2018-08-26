Журналист-майданщик признал, что Украина превращается в Колумбию

26.08.2018

При президенте Петре Порошенко Украина теряет свой шанс на успешное развитие страны.

Такое мнение в интервью журналу “Країна” высказал бывший журналист “Украинской правды”, депутат Верховной Рады Сергей Лещенко.

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“Порошенко и его команда – это не только часть коррупционных процессов. Они воруют наше время. Бесповоротно. Потерянные деньги можно заработать снова. А шанс, который дает сегодняшний день, – никогда. Государство теряет монополию на насилие. Украина иногда выглядит, как Колумбия. Там основой был кокаин. У нас – таможня, янтарь, лес, политическая коррупция”, – сокрушается политик.

Примечательно, что Лещенко, критикующий сегодня Порошенко, продолжает оставаться членом фракции БПП, по спискам которого стал депутатом парламента.

Отметим, что киевские эксперты также приходят к выводу, что украинская власть уже не обладает монополией на насилие в государстве, что ведет к разрушению и уничтожению самого государства.

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