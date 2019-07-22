Журналист Максим Шевченко едва не лишился жизни в Киеве
Российский тележурналист и левый активист Максим Шевченко признался, что чуть не погиб во время визита в Киев за неделю до начала АТО.
Об этом он заявил в эфире радио «Комсомольская правда» во время беседы с телеведущей Тиной Канделаки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я был летом 2014 года, после этого я бежал оттуда, мне сказали, что меня должны убить, что я должен выбросить телефон. Я выбросил телефон и через белорусскую границу выехал из Украины.
Я там был, когда СБУ захватила Марата Сайченко и Олега Сидякина – журналистов «LifeNews», я ездил организовывать переговоры об их освобождении.
Потом они вылетели на самолете Рамзана Кадырова из Киева в Москву.
Но неделю я там провел, это было круто, как раз накануне войны, война уже шла, но «АТО» началось через неделю после моего отъезда», – рассказал Шевченко.
Спасибо!
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