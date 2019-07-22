Журналист Максим Шевченко едва не лишился жизни в Киеве

22.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Российский тележурналист и левый активист Максим Шевченко признался, что чуть не погиб во время визита в Киев за неделю до начала АТО.

Об этом он заявил в эфире радио «Комсомольская правда» во время беседы с телеведущей Тиной Канделаки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я был летом 2014 года, после этого я бежал оттуда, мне сказали, что меня должны убить, что я должен выбросить телефон. Я выбросил телефон и через белорусскую границу выехал из Украины.

Я там был, когда СБУ захватила Марата Сайченко и Олега Сидякина – журналистов «LifeNews», я ездил организовывать переговоры об их освобождении.

Потом они вылетели на самолете Рамзана Кадырова из Киева в Москву.

Но неделю я там провел, это было круто, как раз накануне войны, война уже шла, но «АТО» началось через неделю после моего отъезда», – рассказал Шевченко.