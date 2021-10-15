Журналист-международник: «Поклонская может парализовать работу посольства в Кабо-Верде»

15.10.2021 10:21 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Назначение фигурирующей в санкционных списках Запада экс-прокурора Крыма и депутата Госдумы последнего созыва Натальи Поклонской послом в Кабо-Верде может стать проблемой для российской дипломатии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Независимой газете» пишет журналист-международник Юрий Сигов.

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«Проблема в том, что Поклонская находится под целым набором санкций со стороны стран ЕС, США, Канады, Японии и ряда других государств. При этом ей запрещен въезд в эти страны, и соответственно с ней их представители в той же Москве если и общались, то по минимуму. Никто подобные санкции не отменяет, и они, естественно, будут применимы по отношению к новому послу РФ на Островах Зеленого Мыса со стороны не только вышеупомянутых государств, но и их послов в столице страны городе Прайя», – считает автор.

«Помимо этого правительство Украины (если уж Москва признает эту территорию независимым государством, то подобные демарши надо было просчитывать заранее) напомнило «мировому сообществу», что Поклонская обвиняется в целом наборе «нарушений украинских законов» и подлежит за это чуть ли не уголовному наказанию. Киев призывает все страны, которые внесли нового российского посла в санкционные списки, содействовать ее наказанию согласно украинским законам», – обращает внимание эксперт.

По его словам, пока Поклонская работала в Москве, на подобные протесты и угрозы со стороны украинских властей можно было не обращать внимания.

«Но теперь, мягко говоря, неприятностей (и это в лучшем случае) российскому новоявленному послу в Прайе все это может принести немало. То, что Киев будет эту тему по полной программе педалировать, не вызывает сомнений, и по этой причине (а также многим другим) работа российского, и так малочисленного, посольства в этой стране может быть просто парализована», – опасается Сигов.