Журналист Муравицкий побеждает украинскую репрессивную машину

01.12.2020, Киев, Ольга Козаченко

С подвергшегося уголовному преследованию за свои публикации украинского журналиста Василия Муравицкого сняты все меры пресечения.

Об этом журналист сообщил в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ну что, друзья. Опять маленькая победа! Наша борьба продолжается. На той стороне 12 следователей СБУ, три прокурора, куча оперативников и ПОЛИТИЧЕСКИЙ заказ. На нашей – правда, бескорыстие и самоотверженность. Сегодня я лишён ВСЕХ мер пресечения. Впервые за три с половиной года», – написал Муравицкий в своем блоге.

На своем сайте адвокат Андрей Гожый поделился подробностями очередного заседания суда по обвинению журналиста в терроризме и государственной измене за критику власти в Королевском райсуде Житомира.

Обвинителем, прокурором Житомирской областной прокуратуры Вадимом Левченко было заявлено ходатайство о продлении меры пресечения в виде личного обязательства еще на два месяца.

Стороной защиты были заявлены возражения и вскрыто ряд манипуляций со стороны прокуратуры и следствия, что ставило под сомнения главный принцип состязательности процесса — равенство сторон и обоснована возможность доступа к адвокатской тайне. Суд счёл невозможным при таких условиях рассматривать вопрос об избрании (продлении) меры пресечения для Василия Муравицкого.

Срок личного обязательства истёк 30 ноября 2020 года в 00 часов. Сегодня утром, в сопровождении своего защитника, адвоката Андрея Гожего, узник совести Василий Муравицкий забрал обратно изъятый паспорт гражданина Украины для выезда за границу», – сообщает адвокат.

Уточняется, что на данный момент, несмотря на продолжение слушаний, Муравицкий является совершенно свободным человеком. При этом он не собирается покидать территорию страны, будет добиваться оправдательного приговора в указанном сфабрикованном деле и заниматься журналистской деятельностью.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Муравицкий был задержан в августе 2017 года. За решеткой пробыл почти год, после чего ему изменили меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Затем мера пресечения менялась в сторону смягчения – ночной домашний арест, а потом – личное обязательство. В вину журналисту ставились публикации с критикой власти, в том числе в «ПолитНавигаторе».

Дело Муравицкого было столь очевидно фальсифицировано, что даже Госдепартамент США в своем докладе по правам человека на Украине за 2017 год назвал Муравицкого политзаключенным.