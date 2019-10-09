Журналист назвал имена будущих диктаторов, которые сметут Зеленского

09.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Срыв выполнения формулы Штайнмайера повлечёт за собой целую цепочку событий, которые приведут к затяжному кризису на Украине.

В результате нынешний президент Владимир Зеленский будет вынужден капитулировать перед олигархами и нацистами.

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Об этом в эфире канала «PolitWera» заявил корреспондент «Вести.FM» в Киеве Владимир Синельников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Почему Зеленский подписал формулу Штайнмайера?

Трамп сказал Зеленскому: «Договаривайтесь с Путиным». Зеленский тут же отреагировал, и появилось это подписание.

Но тут, по моим предположениям, в ситуацию вмешались демократы и Сорос, которые решили в украинском скандале утопить скандал, связанный с расследованием Байдена.

Судя по абсолютно истеричной реакции демократов, рыльце у Хантера Байдена в пуху по полной программе, они боятся разоблачений, и они решили устроить тут очень большой шум, вплоть до того, чтобы замять скандал в США. Именно поэтому они дёрнули за свои ниточки, в том числе и за Коломойского.

В результате мы получили то, что имеем: фактически срыв формулы Штайнмайера, и то, что Зеленский в достаточно неприглядном виде должен будет очень скоро капитулировать», – заявил журналист.

«Это означает, что формула Штайнмайера выполнена не будет, и это будет иметь очень плохие последствия для Украины во всех смыслах.

Во-первых, Трамп не простит, что его кинули с делом Байдена… США откажут Украине в помощи.

Плюс – если после громогласных заявлений о подписании он откажется эту формулу выполнять, это его дискредитирует полностью и окончательно в газах ЕС, он потеряет поддержку и там.

Для официального Киева это будет означать прекращение политической и финансовой помощи от МВФ, что будет означать, что в стране резко ухудшится финансово-экономическая ситуация, а потом кризис до потери власти, досрочные выборы, и, кто знает, может быть даже прямая военная диктатура с Авакомым во главе.

Хотя, в принципе, диктатором могут сделать Билецкого», – отметил Синельников.

Что касается Донбасса, то, по словам журналиста, невыполнение формулы Штайнмайера будет означать, что ситуация в ЛДНР сохранится такой, какой она есть.

«Но, поскольку мы видим, что на Украине начинается жёсткий кризис и в ближайшее время Киеву будет попросту не до Донбасса, то результатом будет реальная самостоятельность Донбасса. По типу, например, прежней Южной Осетии или Абхазии.

Для Донбасса это выгодно, потому что Украина сейчас полностью грязнет во внутреннем кризисе, даже если будет установлена военная диктатура, то для Донбасса это только повод разорвать все отношения с Украиной и провозгласить независимость», – добавил Владимир Синельников.