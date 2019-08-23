Журналист обьяснил, чем важен нынешний обмен пленными для Украины

23.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Намеченный на конец августа большой обмен пленными между Украиной и Россией по формуле “33 на 33”, о завершении подготовки которого ранее сообщали СМИ и политологи, важен потому, что его удачное завершение открывает окно возможностей для улучшения отношений между Киевом и Москвой, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такое мнение на своей страничке в соцсети высказал киевский политобозреватель, главред интернет-издания Капитал Вячеслав Чечило.

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“Почему важен обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной? Потому, что он открывает возможность для дальнейшего улучшения отношений. В первую очередь для Киева. Потому что если в РФ наличие в украинских тюрьмах граждан России не является политическим фактором, то в Украине это то, что не дает власти делать шаги навстречу нормализации отношений. Если Зеленский вернет «наших ребят», то это позатыкает многие рты и развяжет ему руки во многих других вопросах”, – написал Чечило.

Ранее политобозреватель выражал опасения насчет возможного срыва обмена усилиями как он выразился “ультрапатриотических “тупых овец”.

“Держим кулаки, что-ли…. Главное сейчас, чтобы никакая тупая овца своим патриотическим блеянием все не сорвала”, – заявил он.

Как сообщают российские и украинские СМИ, обе страны близки к завершению процесса обмена удерживаемых граждан на территории обеих стран. По последним данным, Москва и Киев обсуждают формулу обмена 33 на 33 человека без учета главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского, рассказал агентству РБК источник, знакомый с ходом переговоров. Обсуждение сценария обмена по этой формуле изданию подтвердили и два других собеседника, знакомых с деталями переговорного процесса с обеих сторон.

Планируется, что освобождение Вышинского будет проходить по особой схеме, отметил один из собеседников, не уточняя, будет ли включен российский журналист в этом раунде обмена. Еще один собеседник, знакомый с ходом переговоров, отметил, что Москва не настаивает на обязательном обмене Вышинкого — для России принципиален факт его освобождения. Будет ли освобожден в этот раз украинский режиссер Олег Сенцов, собеседники РБК сказать затрудняются. Также по данным российских СМИ омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России.

В четверг пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что контакты представителей России и Украины по обмену удерживаемыми лицами есть. Он также отметил на брифинге, что главы России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсуждали проблему обмена удерживаемых лиц в России и на Украине, но без конкретных фамилий.

Накануне «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к переговорам, и на собеседника в окружении Зеленского сообщил, что Россия и Украина могут обменять граждан до конца августа. Такую же надежду подьвержил близкий к советнику Путина Владиславу Суркову московский политолог Алексей Чеснаков.