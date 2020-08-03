Журналист объяснил, почему в России растет популярность Сталина

03.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Большинство граждан РФ хотят видеть во главе государства жесткого лидера, который решительно накажет всех преступников.

Об этом в эфире YouTube-канала писательницы Дианы Кади заявил журналист Константин Семин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сталин интересен, потому что это такой крутой мужик с усами, который пришёл и всех загнал за Можай. Поскольку сегодня очень многим хотелось бы очень многих загнать за Можай, чью-нибудь кровушку пролить или попить, кого-нибудь как следует наказать, людям хочется такого карателя.

Но Сталин – это не каратель, вот в чём фокус. Хотя репрессии были и отрицать их невозможно, и депортации были. Но не это составляло суть советского строя и в принципе того, чем являлся Советский Союз, не это составляло суть социализма», – заявил журналист.

«Очень большая беда нашего ностальгирующего движения, состоящего преимущественно из людей пенсионного и старшего возраста – это когда между личностью, некой абстрактной физиономией из прошлого, поставить знак равенства между личностью и эпохой – это не так. Не один Сталин руководил страной. Страной руководила партия и её задача была не в том, чтобы кому-нибудь отрубить голову», – добавил Семин.