Журналист – Путину об обменах террористов «Азова»: Сталин отказался обменять из плена даже своего сына

Михаил Рябов.  
30.07.2023 01:22
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Журналист во время пресс-конференции Владимира Путина напомнил президенту, что советский вождь Иосиф Сталин отказался менять капитулировавшего в Сталинграде гитлеровского маршала Паулюса на освобождение из немецкого плена собственного сына. Репортёр поинтересовался у Путина, стоит ли проявлять такую же позицию  и в отношении нацистов «Азова», которых, впрочем, Россия уже выдавала на обмен.

Путин подтвердил, что знаком с историей Сталина и его сына, приведя цитату вождя: «Я солдата на маршала не меняю».

Журналист во время пресс-конференции Владимира Путина напомнил президенту, что советский вождь Иосиф Сталин отказался...

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«Сталин не просто солдата не менял. Речь шла о его сыне. И он имел моральное право принят такое решение. Это, на мой взгляд, немножко разные вещи.

С другой стороны, мы делали обмены с «азовцами» – скажем, меняли наших летчиков. Когда это в наших интересах – нужно делать. Если это нам выгодно», – сказал российский президент.

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