Журналист рассказал, как фанатики Порошенко считают народ “быдлом”, а себя “интеллектуальной элитой”

21.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Сторонники пока еще действующего президента Украины Петра Порошенко использовали на выборах аргументацию из арсенала социал-дарвинизма, разделяя общество на сорта и деля на “быдло” и “интеллектуальную элиту”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом написал на своей страничке в соцсети киевский блогер и главред интернет-издания Капитал Вячеслав Чечило.

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“Одним из наиболее удивительных явлений на эти выборах стало то, что сторонники Порошенко считают свой «разумным» в противовес эмоциональному, инфантильному и какому-то еще выбору сторонников Зеленского. «Мы – интеллектуальная элита, они – быдло», – едва ли не главный девиз порохоботов.

Т.е. берешь кандидата, за которого совершенно невозможно проголосовать ни по каким рациональным причинам. Насилуешь свой мозг хитромудрыми построениями, в основе которых исключительно иррациональные догмы вроде патриотизма и геополитического выбора. А потом… объявляешь свой выбор разумным. И требуешь вывезти всех несогласных на стадион.

Это интеллектуальная элита, а не религиозные фанатики, не перепутайте”, – написал журналист.