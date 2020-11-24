24.11.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Общество, Политика, Россия, СНГ, Украина
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Журналист рассказал, как легко украинцы и белорусы становятся русскими


В будущем «Большой России» не нужно будет включать в состав нового объединения бывшие советские республики Азии и Кавказа.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил бывший киевский журналист Андрей Ваджра, переехавший после госпереворота в Санкт-Петербург, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ваджры, России невыгодно корить эти республики, население которых не может быть ассимилировано. Выходцы же из Белоруссии и Украины становятся русскими уже через одно поколение.

«На мой взгляд, Белоруссия и Украина должны вернуться. Все остальные должны просто остаться в зоне российского влияния и контроля. Потому что Россия теряла колоссальные ресурсы, чтобы кормить центральноазиатские, кавказские [республики] и так далее. Смысл, для чего? Ну вот, кормили 70 лет советской власти, потом хлоп – и что мы на выходе имеем? Ну пообщайтесь с узбеками, с таджиками…

Таджиков и узбеков вы ассимилировать не сможете. А у так называемых белорусов и у так называемых украинцев дети уже будут чисто русскими», – заявил Ваджра.


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