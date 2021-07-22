Журналист рассказал, как либералы-провокаторы из России окопались в Черногории

22.07.2021, Подгорица, Алексей Топоров

Объявленный режимом Мило Джукановича персоной нон-грата журналист и общественный деятель Вениамин Стрига рассказал, как в этой стране обосновались прозападные либеральные русофобы.

Об этом Стрига рассказал ведущему «Балканист ТВ» Никите Бондареву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе общения с российским журналистом и общественником Вениамином Стригой, двенадцать лет прожившим в Черногории и бывшим активистом местной русской диаспоры, Никита Бондарев поинтересовался, почему в государстве, где велик процент искренних русофилов, сбежавшая из России прозападная тусовка прекрасно себя чувствует.

При этом россияне, выступающие за возрождение исторических связей, против поглощения страны НАТО, как сам Стрига, подвергались гонениям – в свое время режим Джукановича обвинил его персоной нон-грата и работе на российские спецслужбы (снять обвинение удалось при смене правительства Черногории).

«Почему в братской православной Черногории окопались такие специфические персонажи, как галерист и политтехнолог либерального толка Марат Гельман, а также разные деятели, напрямую связанные с «Открытой Россией»? – спросил Бондарев. – Более чем достаточно их там, они чувствуют себя совершенно комфортно, делают какие-то свои дурацкие хеппенинги и перформансы, от которых у любого нормального человека волосы встают дыбом. И их никто никогда ни в чем не обвинял». «Иногда волосы дыбом, а иногда все это вызывает просто чувство омерзения, – подтвердил Стрига. – Гельман открыл галерею в православной Черногории, с картинами, на одной из которых, например, изображена куча жира».

Со своей стороны, Бондарев напомнил и другие «достижения» Гельмана и тусовки опекаемых им «художников» еще в России: рубка икон топором, полотна, написанные, прошу прощения, фекалиями.

«Гельман, я даже не уверен, что он либерального плана человек, – отметил Стрига. – Потому что он сам себе план. Он прозападный – это очевидно. Он же в свое время работал со всеми кремлевскими партиями. У нас, естественно, мощное прозападное лобби существует. Говорят, что и в кремле башни, и одна в этом направлении работает. Предположим, что это так. Но потом он стал неугоден, потому что слишком рьяно продавливал свое».

По словам журналиста, Гельман полагал, что в Черногории поднимет миллионные проекты.

«Но больше было разговоров. Скандалы, хайп – все это было создано. Девочек, которые пели в храме бессмыслицу – Pussy Riot, притащил. Одна из них даже, по фамилии Алехина, даже читала лекцию черногорскому правительству, как нужно бороться с политикой Путина. В академической обстановке. Девочка, которая еле держит гитару и в лад не попадает», – добавил гость «Балканист ТВ».