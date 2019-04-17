Журналист рассказал, как работают порохоботы

17.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Киевский журналист и блогер, главред интернет-издания Капитал Вячеслав Чечило раскрыл методы работы сторонников Петра Порошенко, получивших в народе название “порохоботов”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

“Петр Алексеевич и его медиаобслуга раздражают неимоверно. Не потому, что врут. В Украине врут и политики, и СМИ, и это давно считается нормой. А потому, что делают это с какой-то запредельной, отвратительной наглостью.

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Как обычно работают порохоботы? Они вбрасывают какой-то мессидж и затем мешают с дерьмом всех, кто пытается усомниться в его истинности. Не пытаются аргументировать свое утверждение хоть чем-то, нет. А просто унижают, высмеивают, глумятся, организовывают травлю. Делают невозможной саму дискуссию. И таким образом в ней как бы побеждают.

И это не «право сильного», не претензия на обладание некой тайной истиной, которую трудно постичь непосвященным. Это, скорее, наглость мелкого уголовника, отобравшего на глазах у всех у очкарика рубль и тупо лыбящегося: «А я не брал. А ты докажи! А в морду хошь?!».

Собственно, другого решения кроме как «в морду» ситуация и не имеет. Именно это страна и будет делать на участках 21 апреля”, – написал Чечило.