Журналист рассказал, кто пишет идеологические тексты Зеленскому

09.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский не имеет четких позиций по разделяющим общество идеологическим вопросам и отдал эту тему на “аутсорс” своим многочисленным советникам, которые и пишут от его имени тексты, вызывающие кривотолки среди украинцев, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такую точку зрения высказал в своем блоге киевский журналист, главред интернет-издания Капитал Вячеслав Чечило, комментируя свежий перформанс в исполнении Зеленского, “примирившего” ветерана ВОВ и связную УПА накануне 9 мая.

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“Какое у Зеленского личное отношение и идеологическим вопросам, разделяющим общество? Скорее всего, никакое. У него не было необходимости его формировать, некогда было это делать, да и, собственно, он явно к этому не стремился, – политическое кредо в его профессии минус, а не плюс. Никому не нужен клоун с партбилетом. Именно поэтому публичные заявления Зеленского можно спутать с заявлениями Ющенко и Порошенко.

Тема идеологии, конечно же, отдана Зеленским на аутсорс. И пишет эти заявления не он, а пишут их представители той самой столичной «тусовки», которая даже работая на Партию регионов бегала на Майдан носить мандаринки. Почему именно эти люди? А потому что нанять кого-то другого в Киеве проблема. И с имиджевой точки зрения, да и с любой другой. Это сложно сделать, даже если специально ставить себе такую цель, – а она явно не ставилась. Так что выпускники Могилянки с хорошими лицами пишут за Зеленского то, что считают правильным или, скорее, то, что в нынешней Украине принято считать правильным. И будут продолжать это делать”, – отмечает Вячеслав Чечило.

В обсуждении этой записи в своем блоге журналист добавил, что нанять немайданных по убеждениям экспертов новая власть вряд ли сможет по имиджевым соображениям.

“Они все (немайданные эксперты – Ред) уже или у Медведчука столуются или еще где – их брать – проблем не оберешься, да и не так много в этом лагере толковых. плюс еще чтобы хороший английкий, приличный имидж… малореально”, – отметил он.