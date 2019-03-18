18.03.2019, Симферополь, Максим Карпенко
Журналист рассказал о курьезе на Балаклавской ТЭС
На «Балаклавской» ТЭС, которую сегодня запустил в работу президент России Владимир Путин, для главы российского государства приготовили сразу две защитных каски – по видимому, на всякий случай.
Фото опубликовано в телеграмм-канале журналиста Дмитрия Смирнова из президентского пула, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Именные каски были предназначены для президента Владимира Путина, главы корпорации «Ростех» Сергея Чемезова, вице-премьера Дмитрия Козака, губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова и некоторых других участников торжественного запуска.
Спасибо!
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