Журналист шокировал украинское ТВ правдой о томосе

07.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Разрекламированная Петром Порошенко и украинскими СМИ новая церковная структура – лже-Церковь, состоящая из впавших в ересь раскольников.

Об этом в эфире украинского телеканала «NewsOne» заявил киевский православный публицист Дмитрий Скворцов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никоим образом я не расцениваю томос как подарок к такому великому празднику, как Рождество, и думаю, что не расценивают миллионы верных крупнейшей конфессии Украины – канонической Украинской Православной Церкви Московского патриархата.

Томос станет фактором, который еще больше углубит раскол Украины по конфессиональному и национальному признаку.

Церковь «новосозданная», и это о многом говорит, потому что каноническую Церковь создал Иисус Христос 2 тысячи лет назад, а эту Церковь создал Петр Алексеевич Порошенко вместе с непризнанными, отлученными от канонической Церкви иерархами…

Этим занимался и создавал эту церковь, в том числе, и Виктор Андреевич Ющенко, но хочу сказать, что каноническую церковь создавал Дух Святой, который спустился на апостолов в день Пятидесятницы примерно в 33 году нашей эры. Ее не создавал ни римский император, ни генеральный секретарь ЦК КПСС в 20 веке. Мы сейчас видим те уникальные моменты в истории, когда вроде бы «церковь Христову» творят президенты и экс-президенты.

Здесь еще нужно упомянуть роль Леонида Макаровича Кравчука, потому что Филарет поклялся на Библии перед крестом, что он уходит со своей должности предстоятеля Украинской Православной Церкви, но Кравчук убедил его стать «патриархом», если не московским, то хотя бы киевским.

А мы прекрасно помним, что этот человек… очень долго претендовал на титул Московского Патриарха, был местоблюстителем московского престола, в этом качестве боролся с Украинской автокефальной православной церковью, и вообще говорил о вреде и опасности автокефалии, требовал от партии и правительства обратить внимание на эти деструктивные движения и, заодно, боролся с Украинской греко-католической церковью», – рассказал Скворцов.

Эксперт также пояснил, почему главой фейковой украинской церкви стал не «патриарх» Филарет, а его ставленник Епифаний.

«Филарету поставили четкое условие в Стамбуле: Филарет, как человек одиозный и не признанный ни одной поместной Православной Церковью в мире, не может быть главой новосозданной структуры, которую создает Константинополь, который желает, чтобы эта структура была признана мировым Православием.

А мировое Православие на протяжении последней четверти века прекрасно знало, что это раскольник и негодный человек, преданный анафеме. Поэтому предложить его мировому православию в качестве равного остальным патриархам, митрополитам и архиепископам… Думаю, что даже Варфоломей понимал, что это слишком. Поэтому Филарету было поставлено условие не высовываться, сидеть и, в крайнем случае, выдвигать своего послушного мальчика», – отметил Скорцов.

Кроме того, он обратил внимание на тот факт, что после подписания томоса новая украинская «церковь» попала в прямую зависимость от Константинополя, а также возникла путаница с названиями.

«Наличие в этом томосе экзархатов значит, что никакой поместной она не будет. Потому что не может действовать на одной канонической территории две Церкви.

До вчерашнего дня она называлась «ПЦУ» – «Православная Церковь Украины», а в томосе написано, что она называется «СЦУ» – «Святейшая Церковь Украины». Так что еще неизвестно, как эта «Церковь» будет называться.

Но, в любом случае, даже по версии этого так называемого томоса, на канонической территории Украины будет действовать уже две Церкви, а это значит, что ни одна из них не является поместной, потому что поместная Церковь – это та Церковь, которая осуществляет свою спасительную миссию на определенной территории, по месту.

Не будем забывать, что на Украине также действует Украинская Православная Церковь Московского патриархата, признанная остальными 15 Православными Церквями, и действует блаженнейший Киевский митрополит Онуфрий, который признан всеми Церквями мира.

Поэтому имеем одну каноническую Церковь на одной канонической территории и две «Церкви» – под большим вопросом. Я думаю, что эта «СЦУ» никак не может называться поместной, пока не будут решены эти вопросы», – пояснил Скворцов.

Таким образом, по словам эксперта, логично объяснить решение Московского Патриархата о прекращении духовного общения с Константинополем, который сам поставил под вопрос свою каноничность, вступив в связь с еретиками и раскольниками.

«Апостольские правила написаны либо апостолами, либо их учениками, либо их преемниками. Но, в любом случае, в первом тысячелетии, потому что проблема ересей и расколов существовала уже тогда. По этим канонам человек, который совершает таинства вне канонической Церкви, должен быть отлучен от Церкви. Именно поэтому синод Русской Православной Церкви поставил вопрос о каноничности Константинопольского Патриархата сейчас. Приняв в общение непризнанных раскольников и еретиков, он сам теряет свою каноничность», – резюмировал Дмитрий Скворцов.