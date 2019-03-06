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06.03.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Политические репрессии, Преследования журналистов, Украина, Цензура
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Журналист Скачко не арестован: Обыск СБУ длился 14,5 часов

Поздно вечером во вторник в Киеве сотрудники СБУ завершили обыск в киевской квартире журналиста Владимира Скачко. Сам он не арестован. Момент выхода силовиков из квартиры и первое интервью со Скачко записали коллеги, дежурившие возле дверей на лестничной клетке во время обыска.

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У Скачко изъяли компьютер, ноутбук, телефон, а также флеш-хранители.

Журналиста обвиняют к призывам к изменению границ Украины. 11 марта Скачко предстоит дать показания в Херсоне – дело ведет базирующаяся в этом городе «прокуратура АРК».

«Цепляют паровозом к делу Кирилла Вышинского за два материала, написанные в 2014 г. для РИА «Новости», – сообщил коллега Скачко журналист Дмитрий Скворцов.

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