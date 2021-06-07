07.06.2021, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Дзен, Политика, Религия, Россия, Турция, Церковь
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Журналист: Только Россия может вернуть Святую Софию Православию

Шансы на то, что Святая София останется православным храмом, остаются, несмотря на решение турецких...

Шансы на то, что Святая София останется православным храмом, остаются, несмотря на решение турецких властей перепрофилировать объект в мечеть.

Об этом на youtube-канале «Балканист» заявил известный греческий журналист-международник Димитрис Лиацос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Шансы всегда есть. Никогда не говори никогда. Но шансы ест только при одном условии – при содействии России», – считает журналист.

Он считает, что православную святыню не может осквернить ничто, даже мусульманское богослужение, проведение которого инициировал президент Турции Реджеп Эрдоган в годовщину завоевания Османской империей Константинополя.

«Настолько притягательна сила этого храма, что даже правоверные мусульмане пошли туда и совершили намаз, хотя в Константинополе огромное количество прекрасных мечетей. Это символ другой религии, зачем ты туда идешь? Турки не понимают, что празднуя свои праздники в Святой Софии они только еще больше возвеличивают этот православный храм. Никакими полотнищами не закроешь ее фрески VI – VII веков», – сказал Лиацос.

Летом прошлого года Эрдоган подписал указ, разрешающий проводить в Святой Софии мусульманские молитвы.


Главная святыня православия стала мечетью в 1453 после падения Константинополя. В таком статусе пребывала до 1934 года, когда Ататюрк в рамках светских реформ сделал ее музеем.

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