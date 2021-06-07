Журналист: Только Россия может вернуть Святую Софию Православию

07.06.2021, Москва, Елена Острякова

Шансы на то, что Святая София останется православным храмом, остаются, несмотря на решение турецких властей перепрофилировать объект в мечеть.

Об этом на youtube-канале «Балканист» заявил известный греческий журналист-международник Димитрис Лиацос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Шансы всегда есть. Никогда не говори никогда. Но шансы ест только при одном условии – при содействии России», – считает журналист.

Он считает, что православную святыню не может осквернить ничто, даже мусульманское богослужение, проведение которого инициировал президент Турции Реджеп Эрдоган в годовщину завоевания Османской империей Константинополя.

«Настолько притягательна сила этого храма, что даже правоверные мусульмане пошли туда и совершили намаз, хотя в Константинополе огромное количество прекрасных мечетей. Это символ другой религии, зачем ты туда идешь? Турки не понимают, что празднуя свои праздники в Святой Софии они только еще больше возвеличивают этот православный храм. Никакими полотнищами не закроешь ее фрески VI – VII веков», – сказал Лиацос.

Летом прошлого года Эрдоган подписал указ, разрешающий проводить в Святой Софии мусульманские молитвы.

Главная святыня православия стала мечетью в 1453 после падения Константинополя. В таком статусе пребывала до 1934 года, когда Ататюрк в рамках светских реформ сделал ее музеем.