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Новости Украины

Недавнее заявление руководителя Главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Кирилла Буданова о первом применении в Донбассе американского ПТРК «Джавелин» выгляит недостоверным.

К такому выводу, передает корреспондент, «ПолитНавигатора», в «Комсомольской правде» приходит специальный корреспондент Дмитрий Стешин.

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Соответствующие слова Буданова приводит издание Military Times.

«Буданов сказал, что системы Javenlin также использовались против российских войск [в Донбассе]», – пишет издание.

В свою очередь Стешин ставит под сомнение слова главы украинской спецслужбы.

«Стоит ознакомиться с Наставлением к «Джавелину» FGM-148, чтобы уже на главе «Прицельное устройство» понять, что никто не даст вороватым воякам из ВСУ такую дорогую игрушку. В лучшем случае им покажут учебную версию Basic Skills Trainer и то из рук американского инструктора», – отмечает автор.

Также он обращает внимание, что по инструкции курс обучения этим ПТРК длится до 10 недель и должен повторяться раз в квартал.

«Если бы такие учебные процессы шли в реальности, Сеть была бы завалена снимками с телефонов «захисныкив», кривляющихся с этими «Джавелинами». Пока мы имеем лишь Петра Порошенко с каким-то «джавелиноподобным» транспортно-пусковым контейнером. Причем в контейнере оказались выпилены позорные дыры, обведенные красной краской – для лучшего усвоения материала», – подчеркивает спецкор.

«Какой-то макет дали подержать президенту Украины, при этом у Порошенко на фото такое лицо, будто в руках у него не маркетинговое детище американского ВПК, а копье сотника Лонгина воткнутое в чашу Грааля. Были еще снимки с американскими инструкторами на каком-то западенском полигоне. И все», – резюмирует Стешин.