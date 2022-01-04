Журналист: Зеленский сломал и выбросил автомат для войны с олигархами

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Придя к власти, президент Владимир Зеленский уволил специалистов Антимонопольного комитета и превратил в ничто потенциальный инструмент в борьбе с олигархами.

Об этом на канале Юрия Романенко заявил журналист киевского издания «Наши деньги» Юрий Николов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я глубоко убежден, что Антимонопольный комитет по потенции своей, это орган, не менее важный, чем Кабинет министров. Он такой же, в принципе, по закону, независимый, его функционал и возможности по влиянию на олигархов как раз чрезвычайно высоки, на порядок больше, чем даже у налоговиков. Налоговик что? Он накатил штраф, дальше с этим штрафом побежали, олигарх все порешал, и так далее. Инструментарий Антимонопольного комитета на порядок шире, богаче и глубже. В теории», – считает Николов.

«Казалось бы, идешь на войну с олигархами, с монополистами (демонополизация в 2019 году прописывалась «зелеными» прямо вот по всем рекламных столбам), ты должен первое что сделать – АМКУ усилить. А я наблюдаю – первые кадровые указы Зеленского – уволить двоих генералов СБУ и пачку уполномоченных из Антимонопольного комитета. То есть кто-то умный очень быстро донес до Владимира Александровича вот такую историю – типа «чувак, тут есть такая вещь – Антимонопольный. Она не понятная никому, давай просто его грохнем на всякий случай типа чтобы не было там какой-то бузы», – говорит эксперт.

«И грохнули. С того момента Антимонопольный комитет превращался в ничтожество полное и сейчас дошел до того, что там реально люди рекламируют там борьбу с рынком женских колготок, патока, детское питание. Все, докатились», – отмечает журналист.

«Зеленский осознанно сломал и выкинул автомат, который нужен в войне с олигархами. Единственный у тебя автомат был, ты берешь его разбираешь на запчасти, затвор туда выкидываешь, ствол туда. Ты ходишь дальше с каким-то муляжом – чтобы казалось, что он у тебя есть. Даже для глубинного государство это глупое было решение потому что если ты хочешь поставить в коленопреклонённую позу олигарха, тебе нужен инструмент которым ты это будешь делать. А если ты на разборки приходишь сюда с огурцом в кобуре вместо пистолета, так олигарх ржать над тобой будет», – подчеркнул журналист.

«Ну так, собственно, и происходит – олигарх Ахметов сейчас ржет со всех своих телеканалов в лицо президенту, а президент ему даже и выкатить ничего не может потому что АМКУ ему заявляет – не монополист у нас Ринат Леонидович, ну нет у него злоупотреблений. Более того, Антимонопольный комитет упирается, чтобы этого не делать», – резюмировал журналисст.