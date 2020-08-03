Журналистам немецкого ТВ при командировке на Украину доплачивают «за дикость»

03.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Еще недавно европейские СМИ освещали события на Украине, правда, преимущественно негативные происшествия, однако в последнее время бывшая советская республика забывается в ЕС.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил покинувший Украину после 2014 года лидер левацкой организации «Боротьба», ныне – помощник депутата Бундестага Сергей Киричук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Украина, к сожалению, в немецких СМИ чаще всего вспоминается как территория, где приходит что-то плохое. Особенно в связи с обострениями конфликта в Донбассе.

Но сейчас об Украине стали говорить всё меньше и меньше, наступило некоторое информационное перенасыщение. Государственные визиты украинской стороны в Германию освещаются, но какая-то политическая ситуация на Украине – нет», – отметил Киричук.

В свою очередь журналист-международник Дмитрий Карпетник отметил, что немецким журналистам доплачивают за командировки на Украину, поскольку считается, что работа там так же трудна, как в Африке.

«Я соглашаюсь с предыдущим оратором, специфика восприятия Украины на Западе – как некий филиал Латинской Америки в Европе. Такое от Украины и ожидается: стрельба, хаос, определённые скандалы. Потому что считается, что это является природным состоянием Украины.

К примеру, сотрудники одного очень известного немецкого телеканала, которых направляют в долгосрочные командировки на Украину, получают доплату за тяжёлые условия работы, как в Африке. И они в разговорах между собой называют это «доплатой за дикарство». Мне кажется, это очень красноречиво описывает их отношение», – заключил журналист.