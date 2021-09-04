Журналистка из Севастополя подпортила мероприятие московским либералам

04.09.2021 23:34 (Мск), Москва, Елена Острякова

Кандидаты в депутаты от партии «Яблоко» провели сегодня встречу с избирателями у памятника Грибоедову в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатору».

На мероприятие собралось несколько десятков человек, большинство из которых были журналистами СМИ-иноагентов и либеральными блогерами. Основной темой встречи были «гонения на прессу» – так манифестанты трактуют включение в реестр иностранных агентов СМИ, получающих финансирование из-за рубежа.

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Полиция провела с организатором мероприятия – председателем «Яблока» Сергеем Митрохиным профилактическую беседу, напомнив правила проведения встреч: на них не разрешены скандирование и плакаты. Митрохин пообещал все соблюдать. Но уже через полчаса кандидат в депутаты Кирилл Гончаров попытался организовать жидкую кучку зрителей на скандирование любимого лозунга навальнистов «Россия будет свободной». Потенциальные избиратели не успели его подхватить – в дело вмешался Митрохин.

«Я прошу не скандировать никаких лозунгов. Мы не хотим, чтоб здесь устроили мясорубку. Это моя ответственность как организатора мероприятия. Перед всеми вами, кстати», – увещевал он.

Через 10 минут «свинью» ему решила подложить «правозащитница» Марина Литвинович, сотрудничающая с беглым олигархом Михаилом Ходорковским

«Мы с вами сейчас изображаем цирк какой-то – встречу с избирателями. Какая к черту встреча с избирателями? Это митинг. Митинги запрещены. Кто нам запретит собираться. Не надо притворяться», – сказала она.

Митрохин не отреагировал на эту явную провокацию, побоявшись популярности Литвинович в либеральной среде, но решил отыграться на коммунистах и подпортить им аналогичную встречу.

«Смотрите, как голосовали депутаты за эти законы в ушедшей Государственной думе. Я с удивлением услышал, что КПРФ сегодня на Пушкинской площади проводит аналогичное мероприятие. Она голосовали за все законы против иноагентов, а сейчас протестуют против преследования СМИ. Поэтому я вас всех призываю прийти туда к ним и спросить, зачем они за это голосовали», – сказал Митрохин.

Выступающие либералы беззастенчиво лгали. Она объявляли «уничтожением свободы прессы» простое требование указывать в публикациях статус иноагента (на самом деле речь идет о потере рекламных денег). Озвучивались и другие фейки. Старый – о том, что президент РФ Владимир Путин назвал «шлюхами» вдов погибших моряков подлодки «Курск» (это сказал телекилер Сергей Доренко). Свежий – о том, что ОМОН «массово» избивал участников зимних митингов в поддержку блогера-уголовника Алексея Навального, а также журналистов, освещавших эти незаконные мероприятия. Иллюстрировать последний тезис вызвался лишь только блогер-провокатор Федор Худокормов, пристававший к полицейским.

«Второго февраля меня избили два раза дубинкой и после этого власти официально объявили, что можно избивать и калечить журналистов. Не просто завести на них уголовное дело, но и объявить иноагентоми. С того момента пошла волна репрессий. Никакого уголовного преследования в сторону сотрудника ОМОНа нету. Я обращался во все инстанции, мне везде отказали. Говорят, все действия были законными», – истерил Худокормов.

В конце мероприятия микрофон взяла женщина по имени Анна, которая отрекомендовала себя журналистом из Севастополя.

«Почему независимые СМИ до сих пор не пришли в Крым? У нас нету ни «Дождя», ни «Новой газеты». Все журналисты, которые считают себя независимыми, уезжают в Москву», – сказала Анна.

Многочисленные либеральные журналисты не сочли нужным ответить коллеге. Пришлось отдуваться и лгать самому Митрохину.

«Они, конечно, могут приехать в Крым. Вопрос только в том, кто потом их услышит, или даже о них услышит», – заявил он.

Некоторые либералы провели после окончания встречи одиночные пикеты в поддержку телеканала-иноагента «Дождь».