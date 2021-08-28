Журналистка канала-иноагента «Дождь» умоляла власти Украины отменить бан на вещание

28.08.2021 19:59 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Журналистка телеканала-иноагента «Дождь» Марфа Смирнова умоляла министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу разрешить вещание на территории соседней страны.

Она обратилась к чиновнику в эфире телеканала «Украина 24» олигарха Рината Ахметова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тут в России происходит преследование независимых и либеральных СМИ. Но, к сожалению, у меня ощущение, что эти СМИ, в том числе и телеканал «Дождь», преследуются в каком-то смысле и украинскими властями, потому что вещание телеканала «Дождь» в 2017 году запрещено на территории Украины. При этом в нашей редакции нет никакой антиукраинской риторики. Мы не федеральные каналы, откуда с утра до вечера мы слышим о том, что Украина – это главный враг России. Почему мы не можем вернуть себе вещание на территории Украины?» – жаловалась Смирнова.

Однако её заверения в лояльности к бандеровской Украине не произвели на чиновника никакого впечатления.

«При всем уважении к вам лично я думаю, что любое сравнение действий РФ в отношении СМИ и действий Украины, и вообще состояния свободы слова в Украине и России – абсолютно неуместно», – сделал ей замечание Кулеба.

Он напомнил, что вещание «Дождя» на Украине было запрещено после того, как в эфире телеканала была показана карта России с Крымом.

«Была карта. Сейчас мы никаких карт в эфире не показываем. Мы произносим слово «аннексия», когда говорим о Крыме, всегда говорим «так называемые ДНР и ЛНР». Поэтому сейчас, мне кажется, к нам не может быть никаких претензий. Тем более, мы находимся под гнетом российских властей. Не хотелось бы, чтобы и с украинской стороны мы испытывали то же самое», – умоляла Смирнова.

Но украинский министр был непреклонен.

«С большой симпатией к телеканалу «Дождь», но у меня есть простая человеческая позиция. У нас в Украине присутствует вся палитра СМИ, которые представляют разнообразные мнения: от радикальной критики власти до позитивных оценок. Вы должны в первую очередь заботиться о том, чтобы Россия относилась с уважением к СМИ. Чтобы вы имели доступ к российскому телезрителю, про судьбу которого вы в первую очередь волнуетесь… Вам нужно бороться за свободу слова в России, нам от этого будет легче. А у нас есть свои медиа, которые борются за свободу слова тут. Украинское информационное пространство, на мой взгляд, самодостаточно», – отрезал Кулеба.

Смирнову уже хотели вырубить из эфира, но она успела привести последний аргумент: отказ Кулебы использует в своих интересах кремлевская пропаганда.

«Мы за семь лет к этому привыкли и относимся спокойно. Я хочу пожелать, чтоб в России было свободы слова хотя бы на 10% от того, что есть в Украине», – заключил украинский министр.