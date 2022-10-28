Журналистка о Франции: Русских здесь представляют как пьяных варваров

Русофобия во Франции вышла на уровень Средневековья, когда пропаганда представляет русских как пьяных варваров.

Об этом в эфире интернет-канала «Вольная улица» заявила редактор российского филиала французской газеты «Юманите» Олеся Орленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным Орленко, такая ситуация складывалась задолго до начала спецоперации России на Украине.



«Позиция моего очень хорошего знакомого, коллеги, мы с ним учились вместе во Франции, – человека, который абсолютно не алармист, человек, который до 2022-го года говорил, что в принципе русофобии нет в Европе, у него было такое мнение, что «это все было нагнетание в СМИ».

Он сейчас мне говорит о том, что русофобия появилась. Более того, он мне говорит, что она появилась в самой отвратительной форме, которую можно даже сравнить с пропагандой времен Ивана Грозного против России, пропагандой польской, западной – это представление русских как вечно пьяных варваров, врывающихся куда-то.

Сейчас она начинает звучать именно на бытовом уровне. Более того, я слежу за социальными сетями и вижу, – плохой, конечно, пример, но показательный. В городе Лиль, где я была неоднократно, там очень много лет существовал русский ресторан, «Баба Яга» назывался. И вот, как раз в марте начали получать анонимные письма, угрозы, что «убирайтесь домой». Вот так вот.

Более того, многие мне рассказали – те люди, которые получили гражданство и уже 25 лет живут во Франции, моя знакомая, у которой в России даже друзей не осталось, у нее вся жизнь во Франции, сейчас у нее заблокировали банковский счет. Она никогда не вела в принципе транзакции с Россией, у нее даже родственников там нет, никого, она не приезжает сюда в принципе. Ей заблокировали именно потому, что у нее русская фамилия.

Это абсолютное ущемление прав, но я могу вам сказать, что, если говорить по моим ощущениям, эта ситуация подготавливалась. С конца прошлого года, с сентября я могу сказать, что сталкивалась с некоторым поведением, что переводы банковские между счетами российскими и французскими блокировались», – заявила Орленко.