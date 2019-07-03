Журналистка обратится в полицию из-за угроз в Крыму

03.07.2019, Москва, Михаил Рябов

Работающая в Москве в государственном агентстве РИА-Новости журналистка из Ялты Екатерина Петухова заявила, что получила угрозы и оскорбления от ставшего известным во времена Русской весны участника ополчения Самвела Мардояна. Петухова намерена обратиться в правоохранительные органы.

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«Ситуация, о которой я сейчас расскажу, перешла все границы. Есть в Крыму такой деятель – якобы «великий народный ополченец» Армен Мартоян, известный также как Самвел Мардоян (именно под этим именем он сидит в Фб). Этот человек оскорбляет людей без разбору, не важно, мужчина перед ним или женщина. Он не только оскорбляет, он угрожает, в том числе физической расправой», – заявила Петухова на своей странице в фейсбуке.

В качестве примера Петухова опубликовала скриншоты дискуссии в социальной сети, в ходе которой получила угрозы и оскорбления.

«Два года назад он сам пришёл в какой-то мой пост, который вообще никак его не касался, вообще никак, ни словом! Он стал меня сначала оскорблять, потом угрожать. Я пригрозила обратиться в правоохранительные органы. Конечно, не сделала этого. А зря! Каким-то образом вчера пост всплыл в ленте. Утром я получила от Мардояна сообщение в личку, где он оскорбляет уже не только меня, но и моих родителей! Меня просто затрясло», – пишет она.

«Я буду добиваться справедливости в Москве, в центральном аппарате «Единой России». При чём здесь ЕР, спросите вы? Дело в том, что Мардоян выдвигается по спискам ЕР на сентябрьские выборы в Госсовет Республики Крым. Под внимание сто процентов проходным 11 номером! Видимо, избирателей он тоже будет называть «тварями, мразями, свиньями недокормленными» и так далее. Если в Крыму власти охамели до такой степени, что подобных персонажей выдвигают в парламент Республики, я приложу все усилия, чтобы донести информацию в Москве до нужных людей! Это просто беспредел!» – возмущается журналистка.

«По факту оскорблений и угроз будет заявление в полицию. Все скрины прилагаю» – отметила Петухова.