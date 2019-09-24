Журналистка «Радио свободы» пыталась дерзко провоцировать белорусского владыку

24.09.2019

В Белоруссии немного людей, которые хотели бы посещать православные богослужения на белорусском языке.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Минске заявил, отвечая на вопрос «Радио свобода», митрополит Минский и Заславский Павел, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В конце прошлого года ко мне обращались белорусскомовные прихожане с просьбой дать возможность совершать богослужение на белорусской мове.

Я им предложил выбрать любой храм. Было предложено совершать хоть каждый день богослужение.

На что они мне сказали: нет, мы каждый день не сможем. Тогда, говорю, давайте каждую неделю. Сказали: и в неделю раз много. Оказалось, что не так много желающих помолиться на белорусской мове. Но те, кто хочет, имеет такую возможность», – сказал владыка.

По его данным, есть несколько храмов в Минске и в других епархиях, где богослужение ведется на белорусском языке.

«Иногда эту тему поднимают не для того, чтобы объединить людей, а чтобы вызвать какую-то конфронтацию. Нежелательно, чтобы использовали язык, национальность или какие-то еще особенности людей, чтобы разъединять.

Наше задание священнослужителей – объединять. По мере необходимости мы будем открывать белорусскомовные храмы», – сказал митрополит.

Журналистка «Радио Свободы» спрашивала, почему митрополит до сих пор не выучил белорусский язык.

«Я вас понял. Я как та собачка, которая все понимает, но не всегда может сказать. Если есть необходимость, то буду говорить. Но в Белоруссии два государственных языка», – напомнил владыка Павел.