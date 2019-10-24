Журналистка рассказала о «пощечине России» в Косово

24.10.2019, Москва, Елена Острякова

Косовские «власти» внесли в список лиц, представляющих угрозу для «национальной безопасности» российскую журналистку Наталью Батраеву, которая пыталась въехать в непризнанную республику с территории Черногории.

Об этом Бартаева написала у себя в фейсбуке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я консультировалась в Посольстве и нашей канцелярии в Приштине. В канцелярии сказали, что на их памяти это первый случай с российским гражданином именно в такой формулировке. Это, конечно, пощечина и России. Правда на моей стороне, но опротестование на 99% ничего не даст», – написала Батраева.

Журналистка полагает, что попала в список неугодных после демонстрации в Косово ее фильма «Донецкая Вратарница» о женском монастыре в зоне боевых действий на Донбассе. Албанская пресса опубликовала на этот фильм негативные рецензии. Батраеву удивило, что власти Косово обратили на нее внимание только сейчас, хотя журналистка уже много лет освещает ситуацию в сепаратистском образовании.

«И только три показа в Косово фильма о разрушенном Иверском монастыре в Донецке, о жизни монахинь, где нет ни одного обвинения, а только призыв к примирению, были приравнены чуть ли не к государственному преступлению. Меня обвинили в угрозе национальной безопасности «республике Косово».

И что характерно – этот факт не вызовет никакого интереса и реакции ни в России, ни в ДНР. Сомневаюсь, что будет хоть какое-то упоминание. Так что спасибо косоварам за столь высокую оценку моей работы и миротворческого посыла, заложенного в фильме, который может быть опасен людям, творящим беззаконие», -написала Батраева.