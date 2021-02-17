Журналистка: В Эмиратах Зеленский оконфузился с «чудом украинского оборонпрома»

17.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинская делегация опозорилась во время визита президента Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом в своем блоге пишет украинская журналистка Ирина Гаврилова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Гавриловой, произошло это, когда украинская делегация подарила правителю эмирата Дубай Мохаммеду ибн Рашиду Аль Мактуму эксклюзивный автомат, с которым возникли проблемы.

«Во время визита украинская делегация презентовала вице-президенту и правителю эмирата Дубай наградной, практически эксклюзивный автомат «Форт». Чудо украинского оборонпрома оказался неисправен. Шейх долго пытался присоединить к нему магазин, но не смог. Просто он был не того размера. Не вставлялся, короче.

Когда товарищ Аль Мактум попытался передернуть затвор, его ждало еще одно открытие: затворная рама не работала. Вообще. Просто заклинило. Намертво. А кто у нас отвечал за подготовку подарков высокой принимающей стороне? Правильно, новоиспеченный руководитель «Укроборонпрома» Гусев. Как выяснилось, идиот. Профессиональный. Опять опозорились. Перед Аль Мактумом не удобно. И да: это очередная подстава Андрея Ермака, готовившего визит Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты», – пишет Гаврилова.

Интересно, что во время визита в ОАЭ Зеленский посетил также украинский павильон международной выставки «Экспорт-2020», которая должна состояться осенью этого года и основная цель которой, по словам руководителя комитета по подготовке участия Украины Алины Шишкиной – «Ребрендинг Украины как надежной страны-партнера, с которым хочется работать».

Политолог Сергей Белашко в своем блоге высмеял произошедшее в Дубае и подчеркнул, что в стиле украинской пропаганды было бы обвинить в конфузе президента России Владимира Путина.

«Сюжет для украинской народной сказки «Как Путин затвор к магазину приварил», – отметил эксперт.