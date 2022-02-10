Журналистка: В Киеве пахнет русским духом

10.02.2022  09:10 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Дзен, Киев, Россия, Торговля, Украина
Новости Украины

На Украине продолжают пользоваться популярностью товары, произведенные в России, несмотря на конфликтные отношения между двумя странами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Комсомольская правда», журналистка которой побывала в Киеве.

На Украине продолжают пользоваться популярностью товары, произведенные в России, несмотря на конфликтные отношения между...

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«Русским духом пахнет и на магазинных прилавках. Почти в каждом супермаркете Киева вы без проблем найдете «Вологодское» масло, «Московскую» колбасу, «Российский» сыр и «Сибирские» пельмени. Но это по сути украденные украинцами бренды. Вся эта продукция производится на Украине, а не завозится из России», – отмечается в репортаже.

Но есть также на украинских прилавках продукты, произведенные в России.

«Например, гречка. Своей гречки в незалежной не хватает, а продукт это народный, вот гречку и закупают в России. Правда, в открытую нельзя. Украина сама ввела эмбарго на импорт 190 товаров из России. Поэтому все идет по контрабандной схеме. Крупу везут через Казахстан! Там меняют документы и бирочку – мол, гречка казахская. И казахских же поставщиков», – пишет автор.

Кроме того, российские товары можно найти в отделах косметики и бытовой химии.

«Так, я нашла российские чистящие средства, зубную пасту, дезодоранты и шампуни. Причем, даже этикетки на них были на русском. Как мне рассказала продавец, многие украинцы предпочитают покупать именно российские марки», – рассказывает журналистка.



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