Политнавигатор - Новости России и Украины
07.06.2018, Москва, Елена Острякова
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Крым, Общество, Россия, Украина

Журналистки нарядились в цвета украинского флага на «прямой линии» Путина


Российские журналистки Наталья Юрьева и Татьяна Ремезова, работающие в центре обработки данных проходящей в эти минуты «Прямой линии» президента РФ Владимира Путина, – одеты в желтое и сильное платье. В соцсетях уже отмечают, что это цвета украинского флага.

«Прямая линия» транслируется в эфире ведущих российских телекомпаний, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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За час до начала “Прямой линии” с президентом РФ Владимиром Путиным общее количество обращений к главе государства почти достигло 1,9 млн. Больше всего россиян задали вопросы Путину по телефону – их насчитывается уже почти 1,1 млн.

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