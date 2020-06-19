Журналистку американского радио задержали во время прямого эфира на площади в Минске

19.06.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусские правоохранители задержали журналистку американского «Радио Свобода» в центре Минска.

Она вела прямой эфир во время акции в поддержку арестованного кандидата, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Через пять минут был задержан и ее оператор, до последнего не выключавший камеру.

Инцидент произошел после окончания акции протеста, которую попытались провести противники президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Сегодня, как и вчера, они выстроились в очередь с соблюдением социальной дистанции якобы для того, чтобы поставить подписи за кандидатов в президенты, альтернативных Лукашенко.

На самом деле молодые люди таким образом протестовали против ареста одного из кандидатов Виктора Бабарико.

Практически сразу выяснилось, что власть глушит связь в центре Минска. Это затруднило работу оппозиционных СМИ, которые пытались вести прямые эфиры. Кроме того, перестали работать станции метро.

Через полчаса после начала акции правоохранители тесным строем пошли по тротуару, вынуждая людей, стоявших в очереди, двигаться к площади.

На площади стало видно, что на самом деле участников акции не так много, как пытались представить СМИ, показывая длинные очереди. Число активистов было сопоставимо с обычным количеством людей на акциях националистов-змагаров, проходящих под националистическими и антироссийскими лозунгами.

И символика была такая же – бело-красная.

Перед согнанными на площадь активистами выступили организаторы предвыборных пикетов (это разрешенные в рамках белорусского законодательства мероприятия по сбору подписей за кандидатов). Они сообщили, что время пикетов сократили, и все должны разойтись уже в 19.00, а не в 22.00, как считалось ранее.

Большинство активистов так и сделало, а тех, кто остался, начали задерживать правоохранители. Они не делали разницы между простыми гражданами и журналистами.

Акции протеста, аналогичные минской, прошли сегодня и в других белорусских городах.

Напомним, сегодня утром Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии готовится Майдан, который он не допустит.