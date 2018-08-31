31.08.2018, Севастополь,   Галина Шершнева
 
Крым, Происшествия, Россия, Севастополь, Скандал, СМИ
Просмотров:

Журналистку избили на глазах губернатора Севастополя



Корреспондент севастопольского издания «Примечания» Надежда Исаева утверждает, что ее избили на мероприятии с участием  губернатора города Дмитрия Овсянникова.

Об этом она написала на своей странице в «Фейсбуке».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте или канал YouTube



«Я в гневе. Похоже, подчиненные губернатора Дмитрия Овсянникова совсем страх потеряли, если смеют подымать руку на журналиста (к тому же девушку), который пытается задать вопрос замминистру экономики Сергею Назарову. И что делают подчиненные нашего губернатора из департамента общественной безопасности? Два мужика-чиновника грубо хватают журналиста за руки. Они теперь чуток поцарапаны хамами, еще зудит щека, которой тоже досталось, пока я пыталась вырваться, и оторвана пуговица на рубашке в области глубокого декольте», – написала Исаева.

Она выложила фото двух мужчин, которых обвиняет в избиении.

«Как нам сообщают, один из них начальник безопасности фирмы подрядчика ООО «Глассок- Крым» Беховский Сергей Андреевич. Интересно, что за второй чувак за ним справа, который также активно участвовал в схватке. Охрана с блокнотом не ходит – значит, чиновник. Вопрос в другом – это их инициатива или их «попросили» чиновники», – написала Исаева.

Инцидент произошел в Парке Победы, объекте федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма, реконструкция которого провалена. На этой неделе  губернатор Овсянников заявил, что готовится разорвать контракт с подрядчиком – ООО «Глассок-Крым». Это уже второй подрядчик, которого правительство Севастополя изгоняет из Парка Победы. Стоимость объекта, согласно ФЦП, свыше миллиарда рублей. Сейчас парк представляет собой разрытую неухоженную территорию, погибло более 50 деревьев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





Загрузка...


За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Август 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть