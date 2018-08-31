Журналистку избили на глазах губернатора Севастополя

31.08.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Корреспондент севастопольского издания «Примечания» Надежда Исаева утверждает, что ее избили на мероприятии с участием губернатора города Дмитрия Овсянникова.

Об этом она написала на своей странице в «Фейсбуке».

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«Я в гневе. Похоже, подчиненные губернатора Дмитрия Овсянникова совсем страх потеряли, если смеют подымать руку на журналиста (к тому же девушку), который пытается задать вопрос замминистру экономики Сергею Назарову. И что делают подчиненные нашего губернатора из департамента общественной безопасности? Два мужика-чиновника грубо хватают журналиста за руки. Они теперь чуток поцарапаны хамами, еще зудит щека, которой тоже досталось, пока я пыталась вырваться, и оторвана пуговица на рубашке в области глубокого декольте», – написала Исаева.

Она выложила фото двух мужчин, которых обвиняет в избиении.

«Как нам сообщают, один из них начальник безопасности фирмы подрядчика ООО «Глассок- Крым» Беховский Сергей Андреевич. Интересно, что за второй чувак за ним справа, который также активно участвовал в схватке. Охрана с блокнотом не ходит – значит, чиновник. Вопрос в другом – это их инициатива или их «попросили» чиновники», – написала Исаева.

Инцидент произошел в Парке Победы, объекте федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма, реконструкция которого провалена. На этой неделе губернатор Овсянников заявил, что готовится разорвать контракт с подрядчиком – ООО «Глассок-Крым». Это уже второй подрядчик, которого правительство Севастополя изгоняет из Парка Победы. Стоимость объекта, согласно ФЦП, свыше миллиарда рублей. Сейчас парк представляет собой разрытую неухоженную территорию, погибло более 50 деревьев.