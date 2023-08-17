Журналисту из Республики Сербской запретили въезд в Хорватию за поддержку русского Донбасса

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Председатель Союза журналистов Республики Сербской, журналист и военкор Даниел Симич был задержан на пограничном переходе «Батровци» на хорватской стороне, где он прождал три часа без каких-либо объяснений.

После беседы с представителями местных спецслужб, ему было отказано во въезде в Хорватию, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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После этого с журналистом провели «информационную беседу» и вручили постановление об отказе во въезде в страну без указания срока и причин.

«Сначала меня отвела в сторону сотрудница с КПП. После тщательной полицейской проверки и обыска автомобиля они запросили имя отца, домашний адрес и номер телефона. После этого сотрудник пограничной полиции сказал мне, что «коллеги проведут разговор» со мной и следует немного подождать. Добавив, что «это не из Загреба, так что будет быстрее». Но ожидание растянулось на два часа», – рассказал Симич.

После этого его провели в служебное помещение погранперехода. Там журналиста встретили люди, которые не представились, но заявили, что являются сотрудниками хорватской разведки.

«Больше всего интересовались как я оказался на Донбассе, когда я впервые приехал туда, кто был моим контактным лицом, и особенно, как у меня получилось пообщаться с хорватским наемником ВСУ Векославом Пребегом. По сути, на все вопросы, которые они мне задавали, я уже много раз публично отвечал в СМИ. Так что причиной незаконного задержания являются исключительно мои боевые репортажи с Донбасса и другие политические взгляды, что мне несколько раз подчеркивалось в ходе беседы. Это просто давление на меня из-за моей работы. Что лучше всего иллюстрирует, в какой степени права человека и журналистов, то есть свобода мысли и слова, соблюдаются в ЕС», – убежден журналист.

Даниэл Симич неоднократно бывал на Донбассе, и в своих репортажах выражал поддержку воюющему русскому народу.

«В моей стране 98% населения поддерживает Россию. Мы помним, как в 90-е годы НАТО бомбило Белград. Это была репетиция того, что нынче происходит в Донбассе. Поэтому сербы готовы защищать Россию с оружием в руках», – рассказывал в апреле этого года ИА «Дон24» Даниел Симич.

Журналист намерен добиваться официального ответа и разъяснений от консульства Хорватии в Республике Сербской.