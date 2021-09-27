Журналисты BBC подтвердили присутствие россиян в Мали

27.09.2021 13:21 (Мск), Москва, Максим Никифоров

Русская служба BBC сообщает, что бойцы «ЧВК Вагнера» уже больше месяца находятся в Мали.

В эфире признанного иноагентом телеканала «Дождь» ведущие обсудили ситуацию в Мали с корреспондентом BBC Ильей Барабановым. Он сообщил, что российские бойцы становятся все более востребованными, они осваивают новые рынки и страны.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Теперь вот уже больше месяца, как они в Мали. И более того, там сейчас продолжается гигантский африканский набор, продолжают сотни людей набирать и фрахтовать для отправки в Африку», — сообщил журналист.

Недавно присутствие «вагнеровцев» в Мали подтвердил и глава МИД России Сергей Лавров во время мероприятий в рамках сессии Генассамблеи ООН. Он напомнил, что помощь россиян потребовалась после заявления Франции о выводе из Мали своего контингента. Французы должны были бороться с террористами, однако их интересы замкнулись на природных ресурсах республики.

Африканские источники сообщали о прибытии россиян еще в начале лета этого года.

«В Мали уже сейчас заходим», — подтвердил корреспонденту BBC один из бойцов в конце августа.

За восемь лет работы многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) погибли более двух сотен миротворцев, но проблема так и не была решена. В связи с этим временный президент Ассими Гоита принял решение обратиться за профессиональной помощью.