02.08.2021, Москва, Иван Добровольский

Сказки про «ЧВК Вагнера» обогнали страшилки про Бабу Ягу по градусу напряженности и географии распространения.

Ангажированные журналисты, стремясь обслужить интересы западных правительств, преуспели в создании собственной вселенной, где главным злом является «ЧВК Вагнера». На Западе этому сообществу бездоказательно приписывают все возможные ужасы. Его следы находят в десятках стран по всему миру. Перед его боеспособностью пасуют даже элитные европейские войска. Чем же «вагнеровцы» обязаны западным журналистам за такую популярность, разбиралась редакция «Блокнота».

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Подобно тому, как сказками про Бабу Ягу пугали любопытных детей, сказки про «ЧВК Вагнера» также созданы исключительно для устрашения. Французы оправдывают свои провалы существованием «вагнеровцев», а британцы с их помощью убеждают налогоплательщиков в необходимости увеличения оборонного бюджета. Американцы используют сказки про «страшных русских» как объяснение своего стремления к единоличной гегемонии. Украинцы, в свою очередь, перекладывают на внешнего врага внутриполитические проблемы. Таким образом, нет лучшего друга для западных стран, чем вымышленный враг.

Огромную роль в этом играют СМИ. Сказки про Бабу Ягу передавались из поколения в поколение устно, а страшилки про «ЧВК Вагнера» являются результатом работы СМИ с мировым именем. Несмотря на то, что сказки являются противопоставлением историческому повествованию, это не мешает некоторым журналистам пробовать себя в этом жанре. Дело в желании угодить «заказчику», ради этого СМИ способны на многое.

Таким образом «ЧВК Вагнера» вышла в топ мировых страшилок, давно опередив Бабу Ягу и других сказочных персонажей. Эксперты подчеркивают, что «вагнеровцы» являются уникальным геополитическим явлением. Они противостоят провокациям со стороны стран НАТО и защищают русскоязычное население.