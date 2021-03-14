Журналисты положительно оценили ситуацию в ЦАР перед выборами

14.03.2021, Москва, Максим Никифоров

Ситуация перед вторым туром парламентских выборов в Центральноафриканской Республике значительно улучшилась по сравнению с декабрем 2020 года, когда в стране выбирали президента и проходил первый тур выборов в законодательный орган.

Так положение в ЦАР оценил внештатный журналист Abidjan l’Express Себастьян Эрвье. Он отметил, что правительственные войска, подготовленные российскими инструкторами, которых отдельные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», смогли дать отпор боевикам.

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По словам журналиста, боевики «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) несут тяжелые потери в столкновениях с правительственными подразделениями. Бандформирования в скором времени будут вынуждены покинуть территорию республики.

Успехи центральноафриканской армии позволили вернуть под контроль правительства обширные территории, а также возобновить транспортное сообщение внутри страны и с соседними государствами. Стабилизация ситуации дала возможность местным властям организовать выборы президента, а также депутатов парламента.

Источник фото: freepik.com.