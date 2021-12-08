Журналисты посчитали увольнение и задержание Громова политически мотивированным

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Во вторник, 7 декабря, задержали бывшего главу администрации Калининского района Ивана Громова. Причиной стало подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество в крупном размере, совершенное лицом с использованием служебного положения. За день до этого губернатор Петербурга Александр Беглов уволил Громова с должности, хотя он был назначен на нее меньше месяца назад. Смольный объяснил увольнение неудовлетворительной работой чиновника в уборке снега.

Однако многие журналисты и авторы телеграм-каналов уверены, что уголовное преследование Громова началось из-за его критики в адрес Смольного, в том числе касательно уборки города от снега.

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По мнению авторов телеграм-канала «Площадь Восстания», на это указывает докладная записка Громова, которая появилась в распоряжении администрации паблика. Громов направил докладную в Комитет по благоустройству с жалобой на нехватку спецтехники для уборки города от снега. Также он отметил неудовлетворительную подготовку властей к зимнему сезону. Все это стало причиной ненадлежащей уборки района.

В документе уточняется, что сложности возникли и из-за слабого взаимодействия между органами государственной власти города и правоохранительными структурами. Расчистить территорию от снега часто невозможно из-за машин, которые автовладельцы оставляют в неположенном месте. Однако ни правоохранительные органы, ни Комитет по транспорту не занимаются эвакуацией автотранспорта.

Помимо этого, Громов прокомментировал новый проект Смольного «Снежный помощник», известный также как «дворник-шеринг». Он не собрал достаточно добровольцев для расчистки снега и наледи на территории Калининского района, где был пилотный запуск программы. Кроме жалоб, бывший глава района попросил городское правительство обратить внимание на критическую ситуацию и оказать помощь в уборке снега.

На фоне этого стоит упомянуть заявление Беглова в октябре, когда он отчитывался, что Петербург полностью готов к зимнему сезону. Не исключено, что позиция Громова, которая не соответствовала официальным заявлениям Смольного, могла стать причиной его увольнения и уголовного преследования.

По информации СМИ, увольнение и задержание Громова связано не только с критикой в адрес городского правительства, но и с его работой в Комитете информатизации и связи, где он был главой с 2012 по 2016 год.

Напомним, уголовное дело в отношении бывшего главы УСП Алексея Барабанщикова в СМИ также называли политизированным. Барабанщиков открыто критиковал городские власти и районных чиновников за коррумпированность и бардак на рынке школьного питания. Прямо перед задержанием Барабанщиков дал разоблачительное интервью, сообщив о картельных сговорах и общей ситуации в сфере соцпита, что и могло стать причиной уголовного преследования.