Журналисты предали огласке схему Порошенко с подкупом бедняков из местных бюджетов

27.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

В местных бюджетах на 2019 года в нескольких регионах Украины резко увеличились суммы на адресную помощь населению, которая используется как подкуп избирателей. Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, прославившемся разоблачением коррупции окружения Порошенко в Укроборонпроме.

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«В начале февраля 2019 года Днепропетровский городской совет выделил дополнительные 140 млн гривен на оказание адресной материальной помощи жителям города, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах. В местном бюджете эти средства были сняты с ремонта школы, больницы и стадиона», — говорится в материале.

По сравнению с прошлыми годами, сумма на материальную помощь выросла почти в десять раз.

При этом порядок ее выдачи максимально упростили — для получения помощи стало достаточно лишь написать заявление и подать копии паспорта и идентификационного кода. После того, как за деньгами начали собираться огромные очереди желающих, местный совет все же вернул старый порядок и начал просили подтверждающие документы.

«Но, по данным активистов, бюджетникам все еще продолжают давать ее по упрощенной процедуре. Для этого их просят заполнять заявления «задним числом», — говорят расследователи.

Аналогичные очереди в начале года были зафиксированы и в Одесской области, где также раздавали по 1000 гривен по упрощенной процедуре.

Одесский областной совет накинул на материальную помощь населению дополнительные 90 млн гривен. По сравнению с прошлыми годами, сумма вновь увеличилась в десять раз. Раздавать эти деньги планируется пенсионерам с пенсией до 2,5 тысяч гривен.

Кроме того, бюджет на помощь увеличили в 2,5 раза в Херсоне, в пять раз — в Киеве. Около 9 миллионов заложили в этом году в городе Василькове Киевской области.

«Для сравнения, 9 млн в маленьком городке — это на 30% больше, чем заложено в областном центре Полтаве. Этих денег достаточно, чтобы раздать по 1000 гривен каждому четвертому васильковцу», — отмечают журналисты.

В Василькове полиция расследует дело по факту подкупа избирателей через помощь.

Журналисты пообщались с жителями города, которые получали деньги. Некоторые из них рассказали, что о такой возможности узнали во время предвыборных соцопросов.

Кроме того, в списках на помощь присутствуют материально достаточно обеспеченные люди.

«В начале марта, когда деньги начали приходить, мы снова пообщались с людьми по телефону от имени представителей горисполкома. На вопрос, за кого они будут голосовать на выборах, большинство отвечали фразой „Как и договаривались“, что может свидетельствовать о подкупе. Один житель Василькова озвучил также имя конкретного кандидата — за Петра Порошенко», — говорится в расследовании.