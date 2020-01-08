Журналисты публикуют фото плачущих родственников в аэропорту Киева
Украинские журналисты публикуют кадры из аэропорта «Борисполь», куда должен был в 8:10 утра по Киеву прилететь самолет «Международных авиалиний Украины», разбившийся ночью в Иране. На табло прилетов рейс был указан как «отмененный», сообщает в своем блоге репортер Андрей Павловский.
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Он также приводит фотографию плачущего молодого человека, который приехал в Борисполь, чтобы встретить свою жену, летевшую из Ирана.
Украинские СМИ также публикуют предварительный список погибших пассажиров в авиакатастрофе украинского самолета МАУ в Иране.
— граждане Украины — 15 (два пассажира, остальные – члены экипажа)
— граждане Ирана — 71
— граждане Канады — 73
— граждане Германии — 4
— граждане Великобритании — 3
— граждане Швеции — 8
— граждане Афганистана — 6.
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