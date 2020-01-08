08.01.2020, Киев, Михаил Рябов
 
Киев, Происшествия, Украина
Просмотров:

Журналисты публикуют фото плачущих родственников в аэропорту Киева

Украинские журналисты публикуют кадры из аэропорта «Борисполь», куда должен был в 8:10 утра по Киеву прилететь самолет «Международных авиалиний Украины», разбившийся ночью в Иране. На табло прилетов рейс был указан как «отмененный», сообщает в своем блоге репортер Андрей Павловский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он также приводит фотографию плачущего молодого человека, который приехал в Борисполь, чтобы встретить свою жену, летевшую из Ирана.

Украинские СМИ также публикуют предварительный список погибших пассажиров в авиакатастрофе украинского самолета МАУ в Иране.

— граждане Украины — 15 (два пассажира, остальные – члены экипажа)

— граждане Ирана — 71

— граждане Канады — 73

— граждане Германии — 4

— граждане Великобритании — 3

— граждане Швеции — 8

— граждане Афганистана — 6.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть