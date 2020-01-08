Журналисты публикуют фото плачущих родственников в аэропорту Киева

08.01.2020, Киев, Михаил Рябов

Украинские журналисты публикуют кадры из аэропорта «Борисполь», куда должен был в 8:10 утра по Киеву прилететь самолет «Международных авиалиний Украины», разбившийся ночью в Иране. На табло прилетов рейс был указан как «отмененный», сообщает в своем блоге репортер Андрей Павловский.

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Он также приводит фотографию плачущего молодого человека, который приехал в Борисполь, чтобы встретить свою жену, летевшую из Ирана.

Украинские СМИ также публикуют предварительный список погибших пассажиров в авиакатастрофе украинского самолета МАУ в Иране.

— граждане Украины — 15 (два пассажира, остальные – члены экипажа)

— граждане Ирана — 71

— граждане Канады — 73

— граждане Германии — 4

— граждане Великобритании — 3

— граждане Швеции — 8

— граждане Афганистана — 6.