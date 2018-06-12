12.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Журналисты рассказали о квартирах, авто и миллионах племянницы министра юстиции Украины

Племянница министра юстиции Павла Петренко Божена Кличук, в 2015-2016 годах стала владелицей двух элитных квартир на Печерске в Киеве и люксового авто на общую сумму 7 млн грн. После чего разместила резюме для поиска работы, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в сюжете программы «Наши деньги с Денисом Бигусом».

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В 2015 году Божена Кличук стала собственницей двухкомнатной квартиры площадью 65 кв. м. в доме по улице Евгения Коновальца, 36-В на столичном Печерске. Ориентировочная стоимость этого помещения — 2,5 млн грн.

Через несколько месяцев девушка купила еще одну двухкомнатную квартиру площадью 86 кв. м. в киевском ЖК «Панорама» на ул. Евгения Коновальца, 44-А. Аналогичные сейчас стоят около 3,5 млн. грн.

При этом ни в одной из двух записанных на нее квартир девушка не живет. А проживает в третей маминой — на столичном бульваре Шевченко.

После этого, в 2016 году, она также стала обладательницей автомобиля Lexus NX200, стоимость которого сейчас в автосалонах стартует от 1 млн грн.

После совершения этих покупок, в феврале 2018 Кличук разместила резюме для поиска работы. Из него стало известно, что на момент покупки недвижимости она была студенткой и работала только младшим экономистом и помощником бухгалтера.

По словам Божены Кличук, с покупками ей помогала вся семья.

Мать Кличук — Оксана Петренко — ранее входила в состав бизнес-структур своего брата — нынешнего министра юстиции Павла Петренко. Однако сейчас она работает преподавателем в Черновицком национальном университете Федьковича. Отец — врач. Официальные совокупные доходы родителей за последние два с половиной года меньше миллиона гривен.

Министр юстиции Павел Петренко опроверг свое участие в приобретениях племянницы. Хотя подтвердил, что в мае у них был совместный отдых в Турции и он оплатил его.

Согласно электронной декларации Петренко он не имеет собственного жилья, а живет в арендованном. Также в декларации министра указано, что он владеет 11-летним Volkswagen Golf, но при этом пользуется Тойотой Камри 2013 г.в. Эту машину он арендует у фирмы «МЛГруп», владельцем которой Петренко был до назначения министром юстиции в 2014 году.

Если в 2013 году доходы и сбережения Петренко составляли 12 млн грн., то за время его пребывания министром по итогам 2017 они выросли до 48 млн грн.