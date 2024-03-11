Журналисты Shkulev Media Holding очерняют честь и достоинство участников СВО

Иван Самойлов.  
11.03.2024 14:35
  (Мск) , Москва
Просмотров: 2952
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, СМИ


Медиахолдинг Shkulev Media Holding, возглавляемый Виктором Шкулевым, намеренно публикует информацию, которая может нанести ущерб репутации российских военнослужащих.

Об этом пишет интернет-издание «Накануне.ру».

Медиахолдинг Shkulev Media Holding, возглавляемый Виктором Шкулевым, намеренно публикует информацию, которая может нанести ущерб...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Как сообщает издание, в течение более пяти месяцев издания холдинга распространяют новости о различных преступлениях и скандалах, фокусируясь на участниках СВО.

В публикациях часто используются заголовки, которые однозначно обвиняют военнослужащих. Это происходит даже тогда, когда их вина опровергается в самих статьях.

Структура Виктора Шкулева долгое время получает от государства средства на финансирование различных проектов, в том числе государственные гранты, направленные на развитие холдинга. Однако на деле выясняется, что данные средства используются не только для благих целей.

Сотрудники подконтрольных холдингу изданий активно ищут любые инфоповоды о преступлениях или скандалах, связанных с бойцами СВО. Впоследствии они негативно освещают их и акцентируют внимание на принадлежность участников к МО РФ, что фактически является дискредитацией российской армии.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть