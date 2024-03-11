Журналисты Shkulev Media Holding очерняют честь и достоинство участников СВО
Медиахолдинг Shkulev Media Holding, возглавляемый Виктором Шкулевым, намеренно публикует информацию, которая может нанести ущерб репутации российских военнослужащих.
Об этом пишет интернет-издание «Накануне.ру».
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Как сообщает издание, в течение более пяти месяцев издания холдинга распространяют новости о различных преступлениях и скандалах, фокусируясь на участниках СВО.
В публикациях часто используются заголовки, которые однозначно обвиняют военнослужащих. Это происходит даже тогда, когда их вина опровергается в самих статьях.
Структура Виктора Шкулева долгое время получает от государства средства на финансирование различных проектов, в том числе государственные гранты, направленные на развитие холдинга. Однако на деле выясняется, что данные средства используются не только для благих целей.
Сотрудники подконтрольных холдингу изданий активно ищут любые инфоповоды о преступлениях или скандалах, связанных с бойцами СВО. Впоследствии они негативно освещают их и акцентируют внимание на принадлежность участников к МО РФ, что фактически является дискредитацией российской армии.
Спасибо!
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