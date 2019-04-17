Журналисты ВГТРК призвали коллег не искать разницу между двумя украинскими кандидатами-упырями

17.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Российские СМИ слишком серьезно относятся к происходящей в Киеве политической грызне, порой принимая сторону одного из кандидатов, и при этом забывая, что и Петр Порошенко и Владимир Зеленский придерживаются националистической русофобской риторики.

Такое мнение в своем Telegram-канале высказал журналист ВГТРК Евгений Поддубный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Не подумайте, что я слишком радикален, но то, как в российских медиа обсуждают политическую борьбу на Украине, как мне кажется, не соответствует реальному статусу кандидатов в президенты этой страны… Напомню, что во второй тур выборов главы государства прошли военный преступник, которого нужно судить, и артист, что поддерживал и спонсировал АТО. Порошенко и пришел к власти в результате сомнительных выборов в 2014, Зеленский же тесно связан с Коломойским, который был «отцом» националистических добробатов Украины, и как создатель их так же несет ответственность за воинские преступления. А в России в риторике, как будто эти факты часто вынесены за скобки. На Украине элиты сейчас – это маргинальное поле, не стоит об этом забывать», – отметил он.

Такую точку зрения коллеги также поддержал корреспондент ВГТРК Андрей Медведев, сравнив Зеленского и Порошенко с жабой и гадюкой, победа любого из которых не приведет к изменению политики Киева по отношению к Донбассу и России.

«Мой друг Женя совершенно прав. На Украине жаба борется с гадюкой. А те, кто очарованы Зеленским, видимо забыли, как он не только спонсировал АТО, но и как он выступал там с концертами. И что орал со сцены: «Спасибо, что защищаете нас от всякой мрази». Это он про жителей Донбасса так выражался. Ещё он орал «Героям слава», и про Путина орал. Повторять не буду.

Да и собственно недавно был же очередной камин аут, когда он опять благодарил карателей: «Спасибо всем – от Широкино до станицы Луганской, каждому патриоту: батальону «Кривбас», батальону «Донбасс», «Айдар», «Азов», «Нацкорпус». Нацгвардейцы, наши летчики, наши моряки, наши пленные – всех помним, всех вернем обязательно».

Скажи он просто про военных ВСУ, это было бы ещё так, на грани приличия. Хоть и упыри, но не все там добровольцы, не все идейные. А вот подчёркнутое внимание карателям-нацистам… Что вам ещё нужно, чтобы понять, что Украина будет и дальше скатываться в дремучую бандеровщину?

И никаких перемен не будет. Нацист Зеленский продолжит строить «Осажденную москалями крепость». Или Порошенко продолжит. Разницы никакой», – резюмировал он.