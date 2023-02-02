Жуткая трагедия: в Севастополе заживо сгорели строители
В Севастополе сгорел жилой модуль общежития строителей трассы «Таврида». К этому часу известно о 7 погибших и 2 раненных, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Пожар по ул. Нефтяной, 15, в поселке Сахарная Головка, где находятся строительные модули, начался около 2 часов ночи.
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Двухэтажный блок, площадью 200 квадратных метров, выгорел полностью. После тушения огня спасатели стали разбирать завалы в поиске пострадавших. В начале нашли тела пятерых строителей, затем еще двоих.
Строительный модуль металлический, единственный источник тепла – кондиционер, а ночью температура воздуха опускается до нуля градусов и ниже.
Скорее всего, электропроводка не выдержала напряжения, и люди оказались в ловушке раскаленных перегородок модуля.
«Возгорание началось из-за розетки, ребята сказали, что ночью тушили розетку, загорелась. – рассказал один из строителей. – Четверых человек из погибших я знаю, один рядом со мной жил».
Проверку по факту пожара, особенно в части соблюдения пожарной безопасности, проводит прокуратура Севастополя.
Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело. По информации СК, в модуле проживало более 100 рабочих.
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