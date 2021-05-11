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11.05.2021, Казань, Максим Карпенко
 
Дзен, Криминал, Россия, Сюжет дня, терроризм
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Жуткий теракт в Казани. Количество погибших детей пока неизвестно (обновлено)

В школе №175 на улице Джаудата Файзи в Казани произошла стрельба. Как сообщает местный...

В школе №175 на улице Джаудата Файзи в Казани произошла стрельба.

Как сообщает местный ресурс «Татмедиа», на школу напали двое террористов, один из них, 19-летний Галявиев Ильназ Ренатович, задержан, передает корреспондент «ПолитНавигатор».

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На место был оперативно стянут спецназ, спасатели и медики.

По неофициальным данным, второй нападавший удерживал в заложниках несколько человек на четвертом этаже школы, он был ликвидирован. Остальных детей эвакуировали в здание детсада по соседству, все образовательные учреждения города остановили работу.


На место прибыло руководство города и президент республики Рустам Минниханов. По разным данным, в результате стрельбы погибли более 10 человек. Сколько из них учеников неизвестно.

Задержанный Ильназ Галявиев.

Обновлено: Как сообщил президент республики, на данный момент известно о семерых погибших (4 мальчика и 3 девочки). 16 человек (12 детей и 4 взрослых) в больнице.

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