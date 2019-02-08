Жуткое ЧП в Киеве попало на видео – поезд сбил мужчину

08.02.2019, Киев, Михаил Рябов

На видео попало чрезвычайное происшествие, случившееся сегодня на железнодорожных путях в районе станции метро Левобережная в Киеве, где поезд сбил мужчину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Очевидцу удалось снять наезд поезда на группу молодых людей, которые переходили железнодорожные пути в неположенном месте. По всей видимости, пострадавший получил серьезные повреждения.

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