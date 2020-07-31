Жуткое ДТП в Крыму: Уснувший водитель погубил 8 человек

31.07.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Восемь человек погибли в Крыму при столкновении пассажирского автобуса Mercedes Sprinter и грузовика на трассе Таврида в Беломорском районе.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, авария произошла сегодня в районе 5:00 утра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным правоохранителей, автобус ехал из Краснодара в Симферополь. Вероятно, водитель уснул за рулем, из-за чего автобус врезался в грузовик с прицепом.

«В Белогорском районе на автодороге «Таврида» в районе села Русаковка водитель автомобиля Mercedes Sprinter предварительно уснул за рулем, допустил столкновение с впереди идущим грузовиком. В результате ДТП погибли восемь человек, четыре человека пострадали», – говорится в сообщении.