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28.02.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Одесса, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Жванецкому угрожают не пустить в Одессу, если не вернет орден от Путина

Украинские наци объявили, что предстоящие гастроли в Киеве и Одессе российского сатирика Михаила Жванецкого являются “кремлевской провокацией”.

Об этом в своем блоге заявил экс-глава одесского отделения “Правого сектора” Сергей Стерненко.

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Он напомнил, что недавно президент РФ Владимир Путин наградил Жванецкого орденом “За заслуги перед Отечеством”, а 16 и 21 апреля у сатирика запланированы выступления в Киеве и Одессе.

“Эта кремлевская провокация с использованием не слишком умного артиста должна получить нашу надлежащую реакцию. Или организаторы откажутся от запланированных мероприятий и самостоятельно их отменят, или они встретят протестную реакцию возмущенных украинцев”, – угрожает националист.

“Есть еще альтернатива – публичный отказ Жванецкого от награды с объяснениями, что агрессия России на Украину неприемлема, – уточнил Стерненко. – Пока такого нет”.

Стерненко неоднократно становился фигурантом громких скандалов в Одессе. Например, ему фактически сошло с рук убийство военнослужащего, при этом радикал заявил, что убивает и не жалеет.

Также он руководил срывом в Одессе концерта Константина Райкина.

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